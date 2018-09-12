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Игрок сборной США поиздевался над низким ростом соперника
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Игрок сборной США поиздевался над низким ростом соперника 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Инцидент произошёл во время товарищеского матча между национальными командами Соединённых Штатов и Мексики. Пострадавшей стороной стал форвард Диего Лайнес.
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