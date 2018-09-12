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Встречу с игроками сборной России завоевала команда «Олимп» из Махачкалы
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Встречу с игроками сборной России завоевала команда «Олимп» из Махачкалы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
8 сентября в Ростове-на-Дону состоялся финальный матч Всероссийских футбольных детско-юношеских соревнований «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola» среди игроков средней возрастной группы (12 — 13 лет). В качестве главного приза от титульного партнера турнира, системы Coca-Cola в России, победители — команда «Олимп» из города Махачкалы — встретились с игроками сборной России и получили возможность посетить матч с ее участием.
Победительницей соревнований стала команда «Олимп» из города Махачкалы. Ребята обыграли сверстников из команды «Русич», представляющей город Старая Русса Новгородской области, со счетом 3:0. Третье место заняла команда «СОШ-73-Патриот» из города Воронежа, победившая в матче за бронзу команду «Энергия» из Новосибирска со счетом 1:0. За победу сражался 71 сильнейший любительский футбольный коллектив со всей России — победители региональных этапов турнира в своей возрастной категории. Решающие матчи прошли на стадионе «Олимп-2», который был тренировочной ареной во время проведения в Ростове-на-Дону игр чемпионата мира.
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