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Российские баскетболисты продолжают отбираться на ЧМ
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Российские баскетболисты продолжают отбираться на ЧМ 

Газета.Ru + ещё 1 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Мужская сборная России по баскетболу 13 сентября стартует в очередном отборочном раунде к чемпионату мира в Китае, сообщает ТАСС. Подопечные Сергея Базаревича в четверг в Пардубице проведут стартовый матч второго группового турнира против команды Чехии.
Следующий матч отборочного цикла россияне сыграют 16 сентября в Химках против сборной Болгарии.
Вторая отборочная стадия стартует в четырех зонах — ФИБА Европа, ФИБА Америка, ФИБА Африка, ФИБА Австралия и Океания.
Сборная России находится в группе с командами Чехии, Финляндии, Франции, Болгарии, а также Боснии и Герцеговины. С французами и боснийцами подопечные Базаревича на втором групповом этапе встречаться не будут, поскольку играли с ними в предыдущем раунде.
Для попадания в финальный турнир ЧМ-2019 необходимо по итогам 12 туров занять место в группе не ниже третьего. После шести матчей российские баскетболисты с девятью очками находятся на третьей строчке. Первые два места занимают команды Франции и Чехии соответственно.
Перед отборочными матчами команда Базаревича сыграла на кубке Кондрашина и Белова, где заняла второе место.
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