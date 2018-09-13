Александр Кержаков: «Сборной России по силам сохранить победный настрой до Евро-2020»

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков — о выступлении команды в Лиге наций.

— Как вам матчи сборной против Турции и Чехии?

— Увы, посмотреть их не удалось. Во Франции матч с турками не показывали. А с чехами играли, когда мы летели в Москву.

— И все-таки — разговоры про «красную машину» после этих побед уместны? Или перебор?

— Это же не искусственно созданные эмоции. На чемпионате мира команда подарила болельщикам праздник. Продолжает и сейчас радовать. Как игрой, так и результатом. Ну и замечательно! Мне кажется, нашей сборной по силам сохранить победный настрой до чемпионата Европы-2020. Это как минимум. ( Александр Кружков

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