Денис Глушаков намерен вернуться в сборную России

Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что непременно вернется в сборную России. 31-летний полузащитник потерял место в основе главной команды прошлой весной и пропустил чемпионат мира 2018 года.

"Я ни в коем случае не поставил крест на сборной. Всегда жду вызова в национальную команду, всегда готов к ней. Никогда не отказывался, никогда не откажусь и ещё вернусь. Не знаю, когда, но вернусь и буду играть", — заявил Денис Глушаков в эфире канала «Россия 24».