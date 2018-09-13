Денис Глушаков намерен вернуться в сборную России 

Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что непременно вернется в сборную России. 31-летний полузащитник потерял место в основе главной команды прошлой весной и пропустил чемпионат мира 2018 года.
"Я ни в коем случае не поставил крест на сборной. Всегда жду вызова в национальную команду, всегда готов к ней. Никогда не отказывался, никогда не откажусь и ещё вернусь. Не знаю, когда, но вернусь и буду играть", — заявил Денис Глушаков в эфире канала «Россия 24».
Полузащитник «Спартака» сказал, что его вдохновляет пример нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, вернувшегося в сборную и ставшего ее лидером. «Как Дзюба попал в сборную на чемпионат мира? Он работал, стремился, получил доверие тренера и воспользовался. Мне тяжело судить, потому что я давно не был в сборной. Надо работать, тренироваться и ждать своего шанса», — сказал Глушаков.