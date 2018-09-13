Баскетболист Тараканов оценил шансы сборной России в матче с чехами

Олимпийский чемпион и чемпионат мира по баскетболу Сергей Тараканов оценил шансы сборной России в матче против Чехии, передают "Известия"

"Настроения, что Россия сейчас явно сильнее, у меня нет, — заявил Тараканов. — У нас есть проблемы под кольцом и зависимость от трехочковых бросков, процент которых обычно снижается на выезде из-за более агрессивной защиты, благосклонности судей и атмосферы в зале. Я знаю, как активно чешские болельщики гонят свою команду вперед.

Тараканов также поделился своим мнением о сборной Чехии.

"Когда я был менеджером сборной, мы играли на выезде с Чехией, и это была очень непростая игра. Хотя состав у нас был не хуже, чем сейчас. Про нынешнюю чешскую сборную могу сказать, что это очень неуступчивая команда, имеющая в своем составе двух ярких лидеров. Поэтому я опасаюсь за результат. Надеюсь, что он будет позитивный, но и не удивлюсь, если наши проиграют. При этом, ничего страшного в этом поражении я не вижу. Из шести оставшихся матчей надо выиграть максимальное количество игр, но не обязательно все", — добавил олимпийский чемпион.

Напомним, в рамках отборочного цикла на чемпионат мира в Китае сборная России проведет игры 13 сентября с чехами и 16 сентября — с болгарами.