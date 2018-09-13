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Дмитрий Полоз о матче с Чехией: «При такой поддержке сборная России не может играть плохо»
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Дмитрий Полоз о матче с Чехией: «При такой поддержке сборная России не может играть плохо» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Форвард сборной России Дмитрий Полоз — о товарищеском матче со сборной Чехии (5:1). Игра состоялась в Ростове-на-Дону.
— В команде царит очень положительная и приятная атмосфера. После удачного выступления на домашнем чемпионате мира сборной удалось повернуть к себе болельщиков. Просто посмотрите, как команду поддерживали на игре с Чехией в Ростове — это было очень здорово. При такой атмосфере на трибунах мы просто не можем плохо играть, — цитируют футболиста "Известия". — Действительно, команда прибавляет от матча к матчу. При этом все понимают, что нам еще есть, куда расти. Сборная России постепенно выходит на новый уровень.
В этом матче Полоз отметился одним забитым мячом на 83-й минуте.
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