Дмитрий Полоз о матче с Чехией: «При такой поддержке сборная России не может играть плохо» 

Форвард сборной России Дмитрий Полоз — о товарищеском матче со сборной Чехии (5:1). Игра состоялась в Ростове-на-Дону.
— В команде царит очень положительная и приятная атмосфера. После удачного выступления на домашнем чемпионате мира сборной удалось повернуть к себе болельщиков. Просто посмотрите, как команду поддерживали на игре с Чехией в Ростове — это было очень здорово. При такой атмосфере на трибунах мы просто не можем плохо играть, — цитируют футболиста "Известия". — Действительно, команда прибавляет от матча к матчу. При этом все понимают, что нам еще есть, куда расти. Сборная России постепенно выходит на новый уровень.
В этом матче Полоз отметился одним забитым мячом на 83-й минуте.