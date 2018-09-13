Полоз: у сборной России появился менталитет победителей

"У нас еще достаточно времени до этих встреч. До них пройдут еще несколько туров национальных первенств. В них нужно показать себя с лучшей стороны, чтобы попасть в сборную на матчи Лиги наций".

"Игра сборной с каждым матчем становится все более уверенной? Действительно, команда прибавляет от матча к матчу. При этом все понимают, что нам еще есть, куда расти. Сборная России постепенно выходит на новый уровень" — рассказал футболист.

Также Полоз пообещал, что никакой недооценки соперника опасаться не стоит.

"Нет, такого точно не будет. Но это правда, что наша команда стала более уверенной в себе. Стараемся больше контролировать мяч, выглядим и действуем на поле более уверенно. Хочется и в следующих играх прогрессировать. Появился ли у команды менталитет победителей? Надеюсь, да. Я думаю, все прекрасно видят, с каким настроем команда выходит на каждый матч, и как она бьется на поле", — сказал нападающий.

Сборная России сыграет со шведами в Лиге наций 11 октября, а через три дня снова встретится с национальной командой Турции. Напомним, что первая встреча с турками завершилась победой российской сборной со счетом 2:1.