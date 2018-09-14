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Дэниэл вывел вперёд сборную Японии в матче с боснийцами в плей-офф Кубка Дэвиса
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Дэниэл вывел вперёд сборную Японии в матче с боснийцами в плей-офф Кубка Дэвиса 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Сборная Японии вышла вперёд в противостоянии с боснийцами в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. В стартовом матче, который состоялся в Осаке, Таро Дэниэл в трёх партиях обыграл Томислава Бркича со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 2 часа 6 минут.
Таро 15 раз подал навылет, активно выиграл 26 очков и совершил 17 невынужденных ошибок. На счету его соперника 7 эйсов, 20 виннеров и 36 неточностей.
Позднее на корт выйдут Йосихито Нисиока и Мирза Башич.
Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы Япония — Босния и Герцеговина — 1-0.
14-15 сентября в Москве пройдёт матч сборных России и Беларуси. Победитель противостояния сохранит место в группе I на сезон-2019. Проигравшая команда в октябре сыграет со сборной Словакии во втором раунде плей-аут. Сборная, потерпевшая поражение во втором раунде, покинет группу I.
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