Дэниэл вывел вперёд сборную Японии в матче с боснийцами в плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная Японии вышла вперёд в противостоянии с боснийцами в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. В стартовом матче, который состоялся в Осаке, Таро Дэниэл в трёх партиях обыграл Томислава Бркича со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 2 часа 6 минут.

Таро 15 раз подал навылет, активно выиграл 26 очков и совершил 17 невынужденных ошибок. На счету его соперника 7 эйсов, 20 виннеров и 36 неточностей.

Позднее на корт выйдут Йосихито Нисиока и Мирза Башич

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы Япония — Босния и Герцеговина — 1-0.

14-15 сентября в Москве пройдёт матч сборных России и Беларуси. Победитель противостояния сохранит место в группе I на сезон-2019. Проигравшая команда в октябре сыграет со сборной Словакии во втором раунде плей-аут. Сборная, потерпевшая поражение во втором раунде, покинет группу I.