Нисиока удвоил преимущество Японии в матче с боснийцами в плей-офф Кубка Дэвиса

Японец Йосихито Нисиока укрепил преимущество своей сборной в матче с командой Боснии в плей-офф Кубка Дэвиса. В трёх партиях Нисиока обыграл Мирзу Башича — 6:4, 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. Японский теннисист 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17 имевшихся.

В первой встреча Дэниэл Таро оказался сильнее Томислава Бркича — 6:4, 6:2, 7:6 (7:3).

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы

Япония — Босния и Герцеговина — 2-0.

14-15 сентября в Москве пройдёт матч сборных России и Беларуси. Победитель противостояния сохранит место в группе I на сезон-2019. Проигравшая команда в октябре сыграет со сборной Словакии во втором раунде плей-аут. Сборная, потерпевшая поражение во втором раунде, покинет группу I.