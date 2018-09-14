Тухель: перед матчем чемпионата не должны задумываться об игре с «Ливерпулем»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал об ожиданиях от домашней встречи пятого тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена», которая состоится сегодня, 14 сентября.

«Мы полностью сосредоточены на предстоящей встрече. У нас есть цель выиграть, не думая о матче с «Ливерпулем» во вторник. Не можем хорошо подготовиться к чемпионату, думая о Лиге чемпионов. Для меня это очень важный аспект, хочу, чтобы все поняли. Нужно провести хороший матч против «Сент-Этьена», прежде чем думать о подготовке к Лиге чемпионов», — цитирует Тухеля официальный сайт «ПСЖ».

Также главный тренер парижан рассказал, как отразятся игры сборных на состоянии игроков.

«Маркиньос, Тьяго Силва и Неймар играли в ночь со среды на четверг в составе своей сборной. Будем принимать решения в зависимости от состояния каждого футболиста, нам нужно будет сделать выбор, чтобы это не отразилось на результате. Восстановление имеет решающее значение, и мы примем решение в последний момент», — отметил Тухель.