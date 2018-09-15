Сборная России выиграла ЧМ по художественной гимнастике в многоборье среди групп

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в многоборье среди группе на чемпионате мира, который проходит в Софии (Болгария).

Для российских гимнасток эта медаль стала 11-й на турнире. Всего в активе национальной сборной семь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.

Чемпионат мира завершится 16 сентября, когда группы разыграют медали в упражнениях с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария Группы. Многоборье

1. Россия — 46,300. 2. Италия — 44,825. 3. Болгария — 42,050.