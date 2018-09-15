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Сборная России выиграла ЧМ по художественной гимнастике в многоборье среди групп
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Сборная России выиграла ЧМ по художественной гимнастике в многоборье среди групп 

Чемпионат.com + ещё 13 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в многоборье среди группе на чемпионате мира, который проходит в Софии (Болгария).
Россиянки Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова по сумме двух упражнений опередили соперниц из Италии на 1,475 балла.
Для российских гимнасток эта медаль стала 11-й на турнире. Всего в активе национальной сборной семь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.
Чемпионат мира завершится 16 сентября, когда группы разыграют медали в упражнениях с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария Группы. Многоборье
1. Россия — 46,300. 2. Италия — 44,825. 3. Болгария — 42,050.
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