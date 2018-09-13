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Пятов: «Шевченко сумел достучаться до игроков сборной Украины»
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Пятов: «Шевченко сумел достучаться до игроков сборной Украины» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Страж ворот «Шахтёра» и сборной Украины Андрей Пятов высказался о работе Андрея Шевченко на посту рулевого национальной команды.
"Очевидно, что тренер за то время, что провел с нами, сумел достучаться до игроков. Это в первую очередь его достижение. Он требовал этого от нас. У нас очень техничные исполнители, которые могут и принимать мяч, и разворачиваться, и играть в несколько касаний. Если они становятся более раскованными и прислушиваются к тренеру, то не составит труда играть так со многими командами", — сказал голкипер.
В стартовых матчах Лиги наций сборная Украины одержала победы над командами Чехии (2:1) и Словакии (1:0).
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