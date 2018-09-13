Пятов: «Шевченко сумел достучаться до игроков сборной Украины»

"Очевидно, что тренер за то время, что провел с нами, сумел достучаться до игроков. Это в первую очередь его достижение. Он требовал этого от нас. У нас очень техничные исполнители, которые могут и принимать мяч, и разворачиваться, и играть в несколько касаний. Если они становятся более раскованными и прислушиваются к тренеру, то не составит труда играть так со многими командами", — сказал голкипер.

В стартовых матчах Лиги наций сборная Украины одержала победы над командами Чехии (2:1) и Словакии (1:0).