Ещё
Курбан Бердыев: «Говорить, что мы подошли к матчу с „Енисеем“, как к прежним играм, нельзя»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курбан Бердыев: «Говорить, что мы подошли к матчу с „Енисеем“, как к прежним играм, нельзя» 

Спорт-Экспресс + ещё 3 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящей игры седьмого тура чемпионата России против «Енисея».
— Когда много сборников участвуюn в играх за национальные команды, как у нас, это выбивает, есть проблемы. Говорить, что мы подошли к сегодняшней встрече, как к прежним матчам, нельзя, — сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сюрпризы? Это РПЛ, все друг друга знают. Енисей — команда Аленичева, использующая короткие и средние передачи, агрессивно играют в чужой штрафной.
Спорт-Экспресс: последние новости
Тренер сборной Чехии: "Россия была на голову сильнее нас" Сергей Базаревич: "В одной атаке не взяли три подбора, и это повлияло на исход" Камачо покинет пост главного тренера сборной Габона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано особое письмо WADA России14
Скандал с Уильямc получил продолжение30
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке20
Зеппельт отреагировал на возможное восстановление РУСАДА
Макгрегор вернулся к унижениям Нурмагомедова
Видео
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение