Курбан Бердыев: «Говорить, что мы подошли к матчу с „Енисеем“, как к прежним играм, нельзя»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящей игры седьмого тура чемпионата России против «Енисея».

— Когда много сборников участвуюn в играх за национальные команды, как у нас, это выбивает, есть проблемы. Говорить, что мы подошли к сегодняшней встрече, как к прежним матчам, нельзя, — сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сюрпризы? Это РПЛ, все друг друга знают. Енисей — команда Аленичева, использующая короткие и средние передачи, агрессивно играют в чужой штрафной.