Курбан Бердыев: «Участие сборников было минимальным, поэтому сложно оценить их игру»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев — об участие его подопечных в играх за национальные сборные.

— Как команда готовится к «Енисею».

— Перерыв на матчи сборных всегда вносит свои коррективы. Игроки приехали в разном состоянии.

— В прошлом сезоне «Рубин» часто терял очки с командами не из лидирующей группы. Как с этим бороться?

— С этой проблемой сталкиваемся не только мы, но и топ клубы.

— Как оцените игру футболистов «Рубина» за сборную России?