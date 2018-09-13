Курбан Бердыев: «Участие сборников было минимальным, поэтому сложно оценить их игру» 

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев — об участие его подопечных в играх за национальные сборные.
— Как команда готовится к «Енисею».
— Перерыв на матчи сборных всегда вносит свои коррективы. Игроки приехали в разном состоянии.
— В прошлом сезоне «Рубин» часто терял очки с командами не из лидирующей группы. Как с этим бороться?
— С этой проблемой сталкиваемся не только мы, но и топ клубы.
— Как оцените игру футболистов «Рубина» за сборную России?
— Их участие в матчах было минимальное, поэтому сложно оценивать. Кудряшов сыграл неплохо, а остальные выступали на короткий период времени, поэтому сложно оценивать. Уремович за молодежную сборную играл не на своей позиции — правого защитника, но это для нас ценная информация. (Артур Еникеев)