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Базаревич — о лидере сборной Чехии Веселы: «Один человек не может обыграть команду»
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Базаревич — о лидере сборной Чехии Веселы: «Один человек не может обыграть команду» 

SPORT24.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матчей квалификации Кубка мира—2019 с национальной командой Чехии. Матч Чехия — Россия пройдет 13 сентября в Пардубице. Начало матча — 19:00 мск.
«Веселы — это очень большая угроза в той ситуации, которая сложилась в нашей передней линии. Да, и нельзя забывать, что это — просто лучший центровой Евролиги. Но, к счастью, в современном баскетболе один человек не может обыграть команду. Будет вопрос, как с этим справится наша сборная.
Сложно сравнивать всех один на один. Игроки периметра у нас опытнее. Даже не столько опытнее, сколько выступали на более высоком уровне. Среди «маленьких» сборной Чехии столь серьезный опыт есть только у Саторански и Шильба. В целом чехи неплохо выступили на первом этапе квалификации, показав себя сыгранной командой. Но если центрового Веселы легче ввести в состав, то приход Саторански означает перераспределение функций, изменение уже наигранных связей. В этом смысле ситуация в чешской команде напоминает нашу», — цитирует тренера официальный сайт РФБ.
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