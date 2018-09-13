Ещё
Базаревич о поражении в матче отбора КМ-2019 с Чехией: нам могло повезти чуть больше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Базаревич о поражении в матче отбора КМ-2019 с Чехией: нам могло повезти чуть больше 

RT на русском + ещё 8 28 минут назад
Фото: RT на русском
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Чехии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года.
«Грустно проигрывать такие матчи. Если посмотреть на статистику, мы сыграли неплохо. Перед встречей вызывали опасение быстрые отрывы чехов, и по сути мы не дали им убежать в контратаки», — приводит слова Базаревича «Матч ТВ».
Он отметил, что команда плохо сыграла на подборах из-за отсутствия в составе некоторых игроков.
«У нас по-прежнему оставался шанс, и нам могло повезти чуть больше. Но это выездной матч. Нам нужно продолжать бороться. Результаты других матчей в группе — не в пользу России, но всё по-прежнему в наших руках», — добавил специалист.
Следующий матч сборная России проведет на домашней площадке 16 сентября против национальной команды Болгарии.
Ранее сообщалось, что бросок Томаса Саторански за пять секунд до сирены принёс сборной Чехии победу над Россией в матче отбора КМ-2019.
RT на русском: последние новости
Защитник сборной Чехии рассказал об ожиданиях от матча против национальной команды России Юношеская сборная России по футболу заняла третье место на Мемориале Гранаткина Российские кёрлингисты Комарова и Горячева потерпели второе подряд поражение на этапе КМ в Китае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA13
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Украинский боец решил получить гражданство РФ50
Медведева высказалась о выступлениях за другую страну
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой7
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение