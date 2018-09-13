Россиянки вышли в полуфинал ЧЕ U19 по водному поло

Женская сборная России U19 в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло разгромила команду Италии — 13:5. Соревнования проходят в португальском Фуншале. В 1/2 финала россиянки сыграют либо с голландками, либо с израильтянками. Полуфиналы пройдут 15 сентября. Финал и матч за третье место запланированы на 16 сентября.

Сборная России среди девушек четырежды становилась сильнейшей на континенте в этой возрастной категории. Предыдущий раз россиянки завоевали золотые медали в 2012 году и с тех пор медали не выигрывали.