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Трефилов: варяги забирают наши бабки и оттуда поплёвывают — надо искать своё
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Трефилов: варяги забирают наши бабки и оттуда поплёвывают — надо искать своё 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов считает, что в российском спорте предпочтение должно отдаваться своим специалистам.
«Приезжают варяги к нам в Россию, диктуют нам условия, забирают наши бабки и ещё оттуда поплёвывают. Куда пацаны денутся? Это же самое, если самому отдать жену дяде и идти к тёте. Это просто-напросто смешно! Поиграл тут, поиграл там, поставьте своего.
Мы плюемся на этот футбол, но поставили Черчесова, а перед этим мужик с Италии забрал 7,5 млн и уехал, ничего не сделал. Мы должны искать своё. Надо гордиться собой. Мне вот замечание делают, что я такой-сякой, вот Европа, да я эту Европу… пять раз, только на чемпионатах мира, а потом ещё две Олимпиады, вот и всё», — передаёт слова Трефилова корреспондент «Чемпионата» Иван Уральский.
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