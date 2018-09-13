Трефилов: запомните — если Россия проиграет войну, будем обрезанные бегать

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, почему России важно отстаивать независимость. «Сейчас приходят молодые ребята в управление, они должны понимать, что не за тем идут. Сегодня с перепугу выдал я одному ленинцу, он начал мне рассказывать, что если бы проиграли Великую Отечественную, мы бы пили баварское пиво. Ему открыто сказал и здесь не боюсь сказать, что если бы мы проиграли войну, если что-то проиграем, то мы будем бегать без одного места. Обрезанные бегать будем, неспособные к размножению, вот это должны запомнить.

Будем картошку собирать, но для других. Извините, что так грубо, но это правда. Им нужна наша земля, им нужна наша нефть, а мы не нужны, к сожалению, ни башкиры, ни русские. Кому мы нужны? Только себе сами», — передаёт слова Трефилова корреспондент «Чемпионата» Иван Уральский.