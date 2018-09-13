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Базаревич: «Грустно проигрывать такие матчи. Сборной России могло повезти чуть больше»
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Базаревич: «Грустно проигрывать такие матчи. Сборной России могло повезти чуть больше» 

SPORT24.ru + ещё 2 36 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение от команды Чехии (78:80) в матче квалификации чемпионата мира-2019.
«Грустно проигрывать такие матчи. Если посмотреть на статистику, мы сыграли неплохо. Перед встречей вызывали опасение быстрые отрывы чехов, и по сути мы не дали им убежать в контратаки. Но при этом пострадали из-за подбора. Знали, что с этим будут проблемы, потому что в нашем составе нет нескольких «больших». Но в одной атаке мы трижды не смогли взять подбор под своим щитом, и этот момент имел большое значение. У нас по-прежнему оставался шанс, и нам могло повезти чуть больше. Но это выездной матч. Нам нужно продолжать бороться. Результаты других матчей в группе — не в пользу России, но все по-прежнему в наших руках», — приводит слова Базаревича Матч ТВ.
Следующий матч команда сборная России проведет дома 16 сентября против сборной Болгарии.
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