Базаревич: «Грустно проигрывать такие матчи. Сборной России могло повезти чуть больше»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение от команды Чехии (78:80) в матче квалификации чемпионата мира-2019.

«Грустно проигрывать такие матчи. Если посмотреть на статистику, мы сыграли неплохо. Перед встречей вызывали опасение быстрые отрывы чехов, и по сути мы не дали им убежать в контратаки. Но при этом пострадали из-за подбора. Знали, что с этим будут проблемы, потому что в нашем составе нет нескольких «больших». Но в одной атаке мы трижды не смогли взять подбор под своим щитом, и этот момент имел большое значение. У нас по-прежнему оставался шанс, и нам могло повезти чуть больше. Но это выездной матч. Нам нужно продолжать бороться. Результаты других матчей в группе — не в пользу России, но все по-прежнему в наших руках», — приводит слова Базаревича Матч ТВ.

Следующий матч команда сборная России проведет дома 16 сентября против сборной Болгарии.