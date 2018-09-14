Тренер Камеруна: у нас нет другого выхода, как выиграть у России или США 

Главный тренер мужской сборной Камеруна по волейболу Блез Майам Ре Ниоф прокомментировал поражение своей команды от Австралии (1:3). Ранее камерунцы одержали победу над сборной Туниса (3:0) и проиграли сербам (0:3).
«Если посмотреть, как наша команда выступила в трёх матчах на этом турнире, то вряд ли можно сделать вывод о том, что мы — команда топ-уровня. У нас есть проблемы с приёмом, с построением атаки. К сожалению, даже когда мяч у нас, мы не всегда можем успешно им распорядиться.
Но хорошую команду нельзя построить мгновенно. Я вижу, как наша сборная день за днём набирается опыта, растёт. Надеюсь, однажды наступит день, когда сборная Камеруна окажется на вершине.
А что касается текущего турнира, то мы поставили перед собой задачу выйти во второй групповой этап и не намерены от неё отказываться. Нам осталось сыграть матчи с США и Россией, и у нас просто нет другого выхода, кроме как одержать победу в одном из них. Это команды очень высокого класса, но мы приложим все усилия к тому, чтобы победить», — передаёт слова наставника камерунцев корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.