Тренер Камеруна: у нас нет другого выхода, как выиграть у России или США

Главный тренер мужской сборной Камеруна по волейболу Блез Майам Ре Ниоф прокомментировал поражение своей команды от Австралии (1:3). Ранее камерунцы одержали победу над сборной Туниса (3:0) и проиграли сербам (0:3).

«Если посмотреть, как наша команда выступила в трёх матчах на этом турнире, то вряд ли можно сделать вывод о том, что мы — команда топ-уровня. У нас есть проблемы с приёмом, с построением атаки. К сожалению, даже когда мяч у нас, мы не всегда можем успешно им распорядиться.

Но хорошую команду нельзя построить мгновенно. Я вижу, как наша сборная день за днём набирается опыта, растёт. Надеюсь, однажды наступит день, когда сборная Камеруна окажется на вершине.