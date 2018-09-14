Ещё
Тренер Камеруна: у нас нет другого выхода, как выиграть у России или США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер Камеруна: у нас нет другого выхода, как выиграть у России или США 

Чемпионат.com + ещё 2 52 минуты назад
Главный тренер мужской сборной Камеруна по волейболу Блез Майам Ре Ниоф прокомментировал поражение своей команды от Австралии (1:3). Ранее камерунцы одержали победу над сборной Туниса (3:0) и проиграли сербам (0:3).
«Если посмотреть, как наша команда выступила в трёх матчах на этом турнире, то вряд ли можно сделать вывод о том, что мы — команда топ-уровня. У нас есть проблемы с приёмом, с построением атаки. К сожалению, даже когда мяч у нас, мы не всегда можем успешно им распорядиться.
Но хорошую команду нельзя построить мгновенно. Я вижу, как наша сборная день за днём набирается опыта, растёт. Надеюсь, однажды наступит день, когда сборная Камеруна окажется на вершине.
А что касается текущего турнира, то мы поставили перед собой задачу выйти во второй групповой этап и не намерены от неё отказываться. Нам осталось сыграть матчи с США и Россией, и у нас просто нет другого выхода, кроме как одержать победу в одном из них. Это команды очень высокого класса, но мы приложим все усилия к тому, чтобы победить», — передаёт слова наставника камерунцев корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Чемпионат.com: последние новости
Финны одержали первую победу на чемпионате мира, обыграв кубинцев Ромащенко: абсолютное глазаналобие от высказывания товарища Галактионова Дэниэл и Бркич откроют матч Кубка Дэвиса Япония — Босния и Герцеговина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт15
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ151
Теннисист раскритиковал кричавшего «Россия!» болельщика9
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке12
Умер брат российского футболиста
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение