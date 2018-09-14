Гандболистки ижевского «Университета» вышли в ¼ кубка России

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» вышли в ¼ кубка России. Коллектив Роберта Минабутдинова на своей площадке обыграл команду «Ставропольсе-СКФУ».

Поединок прошел в упорной борьбе. После первого тайма «студентки» вели в 4 мяча (15:11), однако представительницы «Ставрополья» ближе к середине второго игрового отрезка сократили отставание до двух мячей. В концовке встречи «Университет» смог сохранить минимальное преимущество и победил с итоговым счетом 29:28.