Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» вышли в ¼ кубка России. Коллектив Роберта Минабутдинова на своей площадке обыграл команду «Ставропольсе-СКФУ».
Поединок прошел в упорной борьбе. После первого тайма «студентки» вели в 4 мяча (15:11), однако представительницы «Ставрополья» ближе к середине второго игрового отрезка сократили отставание до двух мячей. В концовке встречи «Университет» смог сохранить минимальное преимущество и победил с итоговым счетом 29:28.
Лучшим бомбардиром в матче стала ижевчанка Наталья Решетникова, которая отправила в ворота соперниц 7 мячей. Следующая игра для ижевской команды пройдет в рамках чемпионата России. В столицу Удмуртии 6 октября пожалует подмосковная «Звезда».