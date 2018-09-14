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Гандболистки ижевского «Университета» вышли в ¼ кубка России
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Гандболистки ижевского «Университета» вышли в ¼ кубка России 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» вышли в ¼ кубка России. Коллектив Роберта Минабутдинова на своей площадке обыграл команду «Ставропольсе-СКФУ».
Поединок прошел в упорной борьбе. После первого тайма «студентки» вели в 4 мяча (15:11), однако представительницы «Ставрополья» ближе к середине второго игрового отрезка сократили отставание до двух мячей. В концовке встречи «Университет» смог сохранить минимальное преимущество и победил с итоговым счетом 29:28.
Лучшим бомбардиром в матче стала ижевчанка Наталья Решетникова, которая отправила в ворота соперниц 7 мячей. Следующая игра для ижевской команды пройдет в рамках чемпионата России. В столицу Удмуртии 6 октября пожалует подмосковная «Звезда».
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