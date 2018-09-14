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Гвардиола заявил о желании возглавить сборную
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Гвардиола заявил о желании возглавить сборную 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы поработать со сборной какой-либо страны.
«Я собираюсь тренировать сборную, если у меня будет такая возможность. Хочу попробовать, мне всегда было интересно», — цитирует Гвардиолу FourFourTwo.
Гвардиола ни разу за свою тренерскую карьеру не возглавлял сборную. Он начал тренировать в 2007 году во второй команде «Барселоны», воспитанником которой является. В 2008 году возглавил первую команду сине-гранатовых, где проработал 4 года. Под руководством Хосепа каталонцы выиграли 14 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов.
Далее в карьере Гвардиолы была «Бавария» (с 2013 по 2016 год) и «Манчестер Сити». В сезоне-2017/18 под его руководством «горожане» выиграли чемпионат Англии и Кубок футбольной лиги.
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