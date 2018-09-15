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Российские волейболисты уступили американцам на чемпионате мира
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Российские волейболисты уступили американцам на чемпионате мира 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Италии и Болгарии продолжается чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России в своем третьем матче на турнире потерпела первое поражение. Российские волейболисты уступили команде США.
Встреча группы «С» прошла в итальянском Бари и завершилась со счетом 3:1 в пользу американцев. Самыми результативными игрокми в составе сборной России стали блокирующий Дмитрий Мусэрский и диагональный Максим Михайлов. Оба набрали по 11 очков.
Российская команда после поражения опустилась на третье место в турнирной таблице своего квартета. В активе наших волейболистов 6 очков в трех матчах. Следующую встречу сборная России проведет против команды Сербии 17 сентября.
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