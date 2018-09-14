Станислав Черчесов: «Не знаю, как бы мы играли, если бы ЧМ был не в нашей стране»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о выступлении команды на домашнем чемпионате мира.

— Не знаю, как бы мы играли, если бы ЧМ был не в нашей стране. При такой организации, при таких болельщиках. Не знаю, как было бы в другой стране.

— Федун сказал про 10% тренерского успеха…

— Слова вырваны из контекста. Не думаю, что он реально так говорил. Я сам был игроком, знал, кто и как тренировал. Знал, что один может дать, что другой. В Инсбруке мы были на 5-8 месте, пришел другой тренер и мы тем же составом чемпионами были.