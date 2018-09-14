Официально: ЦСКА проведет матчи группового этапа ЛЧ в «Лужниках» 

ЦСКА проведет поединки группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Соответствующую информацию подтвердили в УЕФА. «Мы подтверждаем, что „Лужники“ может быть использован для проведения матчей группового этапа ЛЧ в сезоне 2018\19», говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что специальная комиссия УЕФА посетила стадион и провела его осмотр. После устранения нескольких недочетов «армейцам» дали согласие на проведение матчей групповой стадии ЛЧ. Отметим, по регламенту ЦСКА не сможет сменить стадион на отдельный матч. По словам коммерческого директора ЦСКА Андрея Зарубьяна, билеты на матчи группового этапа Лиги чемпионов будут реализовываться пакетами на три игры сразу. Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Подопечные Виктора Гончаренко на групповой стадии турнира встретятся с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» (Пльзень). Первый домашний матч ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов состоится 2 октября в 22:00 по московскому времени с «Реалом». 7 ноября «армейцы» примут «Рому», а 27 ноября встретится с «Викторией».