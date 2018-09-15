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Вейналдум впервые забил гол в гостевом матче АПЛ
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Вейналдум впервые забил гол в гостевом матче АПЛ 

Евро-футбол.Ру 50 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум открыл счет в матче 5-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» на «Уэмбли».
Гол на 39-й минуте матча стал восьмым для 27-летнего голландца за «Ливерпуль» в АПЛ, еще 11 голов на счету Вейнадума за «Ньюкасл». Примечательно, что мяч в ворота «Тоттенхэма» стал первым для Вейналдума в гостевом матче АПЛ за 112 матчей. В последний раз он забивал гол в гостевом матче внутреннего чемпионата еще в 2015 году за «Фейеноорд».
Ранее Вейналдум стал автором антирекорда АПЛ, забив 18 голов в рамках домашних матчей АПЛ, при этом ни разу не отличившись в гостевых встречах.
За онлайн-трансляцией матча между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» можно следить здесь.
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