Вейналдум впервые забил гол в гостевом матче АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум открыл счет в матче 5-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» на «Уэмбли».

Гол на 39-й минуте матча стал восьмым для 27-летнего голландца за «Ливерпуль» в АПЛ, еще 11 голов на счету Вейнадума за «Ньюкасл». Примечательно, что мяч в ворота «Тоттенхэма» стал первым для Вейналдума в гостевом матче АПЛ за 112 матчей. В последний раз он забивал гол в гостевом матче внутреннего чемпионата еще в 2015 году за «Фейеноорд».

Ранее Вейналдум стал автором антирекорда АПЛ, забив 18 голов в рамках домашних матчей АПЛ, при этом ни разу не отличившись в гостевых встречах.

За онлайн-трансляцией матча между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» можно следить здесь.