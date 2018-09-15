«Томь» одержала победу в домашнем матче с командой из Тюмени

В субботу, 15 сентября, на стадионе «Труд» в Томске, команда «Томь» встретилась с «Тюменью». Напомним, проходит 11-ый турнир ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018-2019. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу томичей.

Первый тайм игры завершился со счетом 0:0. Единственный мяч на 88-й минуте забил игрок «Томи» Алексей Шумских . Он мастерски отправил мяч в ворота «Тюмени» головой после подачи с углового. Команде из Тюмени не удалось забить ни одного гола в ворота наших футболистов.

Следующий матч «Томь» сыграет 19 сентября в Тамбове.

Редакция Ушайка.Ру