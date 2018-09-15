«Лада» обыграла «Кубань» в чемпионате России по гандболу

Тольяттинская «Лада» на своей площадке нанесла поражение краснодарской «Кубани» в чемпионате России по гандболу среди женских команд Суперлиги со счётом 34:29. Самой результативной в составе хозяек стала Полина Ведехина , забившая 9 мячей. 7 раз отличилась Дарья Дмитриева . У «Кубани» 11 голов забила Ярослава Фролова , 5 — Юлия Гаряева.

«Лада» одержала третью победу в трёх проведённых матчах. «Кубань» потерпела первое поражение в пяти встречах. «Кубань» с 8 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице, «Лада» с шестью — третье. В следующем матче 6 октября «Кубань» примет АГУ-«Адыиф». «Лада» 4 октября отправится в гости к «Астраханочке».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Лада» (Тольятти) — «Кубань» (Краснодар) — 34:29 (20:14).