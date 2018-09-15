Ещё
«Лада» обыграла «Кубань» в чемпионате России по гандболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лада» обыграла «Кубань» в чемпионате России по гандболу 

Чемпионат.com 2 часа назад
Тольяттинская «Лада» на своей площадке нанесла поражение краснодарской «Кубани» в чемпионате России по гандболу среди женских команд Суперлиги со счётом 34:29. Самой результативной в составе хозяек стала Полина Ведехина, забившая 9 мячей. 7 раз отличилась Дарья Дмитриева. У «Кубани» 11 голов забила Ярослава Фролова, 5 — Юлия Гаряева.
«Лада» одержала третью победу в трёх проведённых матчах. «Кубань» потерпела первое поражение в пяти встречах. «Кубань» с 8 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице, «Лада» с шестью — третье. В следующем матче 6 октября «Кубань» примет АГУ-«Адыиф». «Лада» 4 октября отправится в гости к «Астраханочке».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
«Лада» (Тольятти) — «Кубань» (Краснодар) — 34:29 (20:14).
Чемпионат.com: последние новости
Сборная России выиграла ЧМ по художественной гимнастике в многоборье среди групп Комарова и Горячев проиграли канадцам на этапе Кубка мира по кёрлингу в Китае Россиянки начали Кубок мира по водному поло в Сургуте с победы над Испанией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры5
Россию выпустили из допингового небытия7
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Скандал с Уильямc получил продолжение31
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение