Московский «Спартак» обыграл «Сунгуль» в чемпионате России по гандболу

Завершился очередной матч чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Московский «Спартак» на своей площадке одержал победу над командой «Сунгуль» из Снежинска со счётом 29:26. Самым результативным в составе красно-белых стал Олег Скопинцев, забивший 7 мячей. 6 раз отличился Дмитрий Ковалёв . В команде из Снежинска лучшим был Евгений Дудик, в активе которого 7 мячей.

«Спартак» одержал вторую победу в двух проведённых матчах национального первенства. 21 сентября красно-белые на выезде сыграют с челябинским «Динамо».

«Сунгуль» на старте соревнований сыграл вничью с «Динамо-Виктор» (27:27).20 сентября «Сунгуль» будет гостить у команды «Университет-Нева».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Спартак» (Москва) — «Сунгуль» (Снежинск) — 29:26 (12:14).