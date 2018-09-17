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Московский «Спартак» обыграл «Сунгуль» в чемпионате России по гандболу
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Московский «Спартак» обыграл «Сунгуль» в чемпионате России по гандболу 

Чемпионат.com + ещё 2 23 минуты назад
Фото: 63.ru
Завершился очередной матч чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Московский «Спартак» на своей площадке одержал победу над командой «Сунгуль» из Снежинска со счётом 29:26. Самым результативным в составе красно-белых стал Олег Скопинцев, забивший 7 мячей. 6 раз отличился Дмитрий Ковалёв. В команде из Снежинска лучшим был Евгений Дудик, в активе которого 7 мячей.
«Спартак» одержал вторую победу в двух проведённых матчах национального первенства. 21 сентября красно-белые на выезде сыграют с челябинским «Динамо».
«Сунгуль» на старте соревнований сыграл вничью с «Динамо-Виктор» (27:27).20 сентября «Сунгуль» будет гостить у команды «Университет-Нева».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
«Спартак» (Москва) — «Сунгуль» (Снежинск) — 29:26 (12:14).
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