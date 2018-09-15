Сборная России выиграла ЧМ по художественной гимнастике в групповом многоборье

Как напоминает ТАСС , всего в активе российской команды семь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Болгарии и завершится в воскресенье.