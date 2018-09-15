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Сборная России выиграла ЧМ по художественной гимнастике в групповом многоборье
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Сборная России выиграла ЧМ по художественной гимнастике в групповом многоборье 

Говорит Москва 1 час назад
Как напоминает ТАСС, всего в активе российской команды семь золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.
Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Болгарии и завершится в воскресенье.
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