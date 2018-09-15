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Россия победила Польшу и вышла в четвертьфинал Кубка Европы 3x3
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Россия победила Польшу и вышла в четвертьфинал Кубка Европы 3x3 

Чемпионат.com 1 час назад
В Бухаресте продолжается континентальный баскетбольный турнир Кубок Европы в формате 3x3. Сегодня, 15 сентября, российская мужская сборная провела два поединка. В первом из них она проиграла бельгийцам со счётом 15:16. Но во втором матче сумела справиться с поляками — 21:15.
На фоне поражения бельгийцев с тем же счётом 15:21 от поляков, команда России сумела оформить выход в четвертьфинал Кубка Европы. Там она проведёт поединок с национальной командой Франции, которая заняла второе место в группе со Словенией и Швейцарией.
Отметим, Кубок Европы проходит и среди женских сборных, но в этом году Россия представлена на турнире только мужской баскетбольной командой.
сборная России — сборная Польши — 21:15.
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