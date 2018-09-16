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Женская сборная России по мини-футболу квалифицировалась на чемпионат Европы — 2019
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Женская сборная России по мини-футболу квалифицировалась на чемпионат Европы — 2019 

ТАСС + ещё 1 34 минуты назад
ТАСС, 16 сентября. Женская сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии со счетом 9:0. Этот результат позволил команде пробиться в финальный турнир чемпионата Европы 2019 года.
Отборочный турнир в группе 2 проходил в Хорватии 12-15 сентября. Сборная России заняла первое место в отборочной группе, набрав 7 очков. На одно очко меньше у сборной Хорватии, третьими стали шведки (4), четвертыми — словенки (0).
Первый в истории официальный женский чемпионат Европы по мини-футболу пройдет 14-17 февраля. Помимо сборной России, в нем примут участие команды Испании, Португалии и Украины. Место проведения турнира будет названо 27 сентября.
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