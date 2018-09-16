Мусэрский: решающую роль в матче с США сыграла стойкость

Центральный блокирующий сборной России Дмитрий Мусэрский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину рассказал о причинах поражения в матче с США (1:3) на чемпионате мира.

«Всё не получалось, особенно в начале. Может быть, сказалась духота в зале… Хотя понятно, что так много причин можно придумать. Мы были с соперником в равных условиях, и решающую роль сыграла стойкость. Кто больше терпел, тот и выиграл. Добавить к этому мне нечего. Хоть счёт и 1:3, мне кажется, игра была равной», — сказал Мусэрский.

Сборная России выступает в группе С, матчи которой проходят в Бари (Италия). В четвёртом туре россияне завтра, 17 сентября, сыграют со сборной Камеруна, а завершат групповой этап матчем с командой Сербии 18 сентября.