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Мусэрский: решающую роль в матче с США сыграла стойкость
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Мусэрский: решающую роль в матче с США сыграла стойкость 

Чемпионат.com 17 минут назад
Центральный блокирующий сборной России Дмитрий Мусэрский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину рассказал о причинах поражения в матче с США (1:3) на чемпионате мира.
«Всё не получалось, особенно в начале. Может быть, сказалась духота в зале… Хотя понятно, что так много причин можно придумать. Мы были с соперником в равных условиях, и решающую роль сыграла стойкость. Кто больше терпел, тот и выиграл. Добавить к этому мне нечего. Хоть счёт и 1:3, мне кажется, игра была равной», — сказал Мусэрский.
Сборная России выступает в группе С, матчи которой проходят в Бари (Италия). В четвёртом туре россияне завтра, 17 сентября, сыграют со сборной Камеруна, а завершат групповой этап матчем с командой Сербии 18 сентября.
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