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Яркое видео: самые крутые голы в первых матчах Лиги Наций
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Яркое видео: самые крутые голы в первых матчах Лиги Наций 

Sputnik Молдова + ещё 2 27 минут назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Самым красивым голом на чемпионате Лиги Наций стал удар полузащитника мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарета Бэйла в ворота команды Ирландии. Подборку составили телеканалы Футбол 1 и Футбол 2, отмечает Sputnik Армения.
Второе место занял удар венгерского футболиста, игрока клуба «Астана» и национальной сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслера в ворота греческой команды.
Сербский футболист, нападающий английского клуба «Фулхэм» и национальной сборной Сербии Александар Митрович своим ударом по воротам Румынии сумел завоевать третье место в рейтинге.
Лига наций — новый турнир УЕФА для сборных, который заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения и позволит национальным командам встречаться с равными по силам соперниками. Этот уникальный турнир дает шанс всем участникам получить путевку в финальную часть чемпионата Европы. Следовательно, каждая сборная будет стремиться одержать победу во всех играх, чтоб стать первой в группе и выйти в плей-офф.
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