Яркое видео: самые крутые голы в первых матчах Лиги Наций

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik . Самым красивым голом на чемпионате Лиги Наций стал удар полузащитника мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарета Бэйла в ворота команды Ирландии. Подборку составили телеканалы Футбол 1 и Футбол 2, отмечает Sputnik Армения.

Второе место занял удар венгерского футболиста, игрока клуба «Астана» и национальной сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслера в ворота греческой команды.

Сербский футболист, нападающий английского клуба «Фулхэм» и национальной сборной Сербии Александар Митрович своим ударом по воротам Румынии сумел завоевать третье место в рейтинге.