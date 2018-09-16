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Болгария разгромила Кубу на ЧМ-2018 по волейболу среди мужчин
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Болгария разгромила Кубу на ЧМ-2018 по волейболу среди мужчин 

Чемпионат.com + ещё 29 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Мужская сборная Болгарии по волейболу одержала победу над командой Кубы на первом групповом этапе чемпионата мира. Болгары взяли верх над кубинцами в трёх партиях со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18). Самым результативным игроком матча стал болгарский доигровщик Николай Учиков, принесший своей команде 17 очков. Лучшим у кубинцев стал диагональный Мигель Гутьеррес, на счету которого 13 очков.
Сборная Болгарии одержала третью победу в четырёх проведённых матчах, уступив на данный момент только команде Ирана (1:3). Кубинцы потерпели четвёртое поражение на турнире, впервые не взяв у соперника ни одной партии.
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Варна, Болгария Группа D  Болгария — Куба — 3:0 (25:22, 25:16, 25:18).
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