Болгария разгромила Кубу на ЧМ-2018 по волейболу среди мужчин

Мужская сборная Болгарии по волейболу одержала победу над командой Кубы на первом групповом этапе чемпионата мира. Болгары взяли верх над кубинцами в трёх партиях со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18). Самым результативным игроком матча стал болгарский доигровщик Николай Учиков , принесший своей команде 17 очков. Лучшим у кубинцев стал диагональный Мигель Гутьеррес , на счету которого 13 очков.

Сборная Болгарии одержала третью победу в четырёх проведённых матчах, уступив на данный момент только команде Ирана (1:3). Кубинцы потерпели четвёртое поражение на турнире, впервые не взяв у соперника ни одной партии.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Варна, Болгария Группа D Болгария — Куба — 3:0 (25:22, 25:16, 25:18).