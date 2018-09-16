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Баскетболист Антонов: в Европе нет слабых команд
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Баскетболист Антонов: в Европе нет слабых команд 

Газета.Ru + ещё 6 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Игрок сборной России по баскетболу Семен Антонов считает, что в матче с болгарами получилось все задуманное, особенно в защите, передает ТАСС.
"Мы понимали, что Болгария — серьезный соперник. Ранее они обыграли команду Франции, а большую часть матча действовали первым номером, — рассказал Антонов. — Но мы смогли правильно отреагировать на наше поражение от чешской сборной. В Европе все научились играть в баскетбол — слабых команд нет".
"Главное, что мы смогли победить, уходим с хорошим настроением до ноябрьских матчей. У нас все в этой игре получалось, 73 очка — хороший показатель в защите", — добавил игрок.
Напомним, сборная России по баскетболу одержала победу над командой Болгарии со счетом 77:73 во втором матче второго этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Главный тренер команды Сергей Базаревич при этом отметил, что не доволен качеством игры россиян.
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