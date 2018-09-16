Баскетболист Антонов: в Европе нет слабых команд

Игрок сборной России по баскетболу Семен Антонов считает, что в матче с болгарами получилось все задуманное, особенно в защите, передает ТАСС

"Мы понимали, что Болгария — серьезный соперник. Ранее они обыграли команду Франции, а большую часть матча действовали первым номером, — рассказал Антонов. — Но мы смогли правильно отреагировать на наше поражение от чешской сборной. В Европе все научились играть в баскетбол — слабых команд нет".

"Главное, что мы смогли победить, уходим с хорошим настроением до ноябрьских матчей. У нас все в этой игре получалось, 73 очка — хороший показатель в защите", — добавил игрок.