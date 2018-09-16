Ставропольские гандболисты одержали первые победы на чемпионате России

Ставропольские гандболисты одержали победы в первых матчах.

Отлично начали сезон ставропольские гандбольные команды. Женское «Ставрополье» и мужской «Динамо-Виктор» порадовали своих поклонников домашними победами.

«Викторианцы» в Будённовске в первом матче чемпионата России принимали «Чеховских медведей». Первый тайм остался за именитыми гостями, которые к перерыву оторвались на два пункта — 15:13. Однако во второй половине встречи любимцам местной публики удалось склонить чашу весов на свою сторону. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу «викторианцев» над бессменными чемпионами страны — 34:33.

Лучшими бомбардирами противостояния стали полусредние ставропольской дружины: забивший девять голов Руслан Дашко и отметившийся восемью точными бросками Антон Отрезов

Тем временем «Ставрополье» отпраздновало уже два триумфа. На своей площадке женсовет из краевого центра сначала одолел ижевский «Университет», а затем сломил сопротивление «Уфы-Алисы»». Матч выдался на редкость упорным, и все же хозяйки обеспечили себе к финальному сигналу четырёхочковое преимущество — 25:21.

Героиней противостояния с «Алисой» стала линейный «Ставрополья» Елизавета Собина, которая с шестью голами стала лучшим бомбардиром поединка.

«Игра была тяжёлая, не всё получалось, — призналась Елизавета Собина. — Сегодня у нас было очень много удалений, почти половину матча играли в меньшинстве. Но мы подбадривали друг друга, стали сплочённее играть и смогли довести дело до победы».

«Опыта нам пока не хватает, в первом тайме в действиях девчонок чувствовалась напряжённость, но когда они чуть успокоились, началась нормальная игра», — рассказал главный тренер команды «Уфа-Алиса» Игорь Саранец.

«Мы ожидали, что будет упорная борьба, — отметил наставник «Ставрополья» заслуженный тренер РФ Виталий Волынченко. — «Уфа-Алиса» — команда очень подвижная, скоростная, девочки индивидуально хорошо подготовлены. В защите мы в принципе справились, пропустили 21 мяч, это хороший результат. А вот в позиционном нападении не все гладко, будем работать».