Ещё
Олег Фоменко: «После двух быстрых голов „Краснодар“ полностью контролировал игру»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олег Фоменко: «После двух быстрых голов „Краснодар“ полностью контролировал игру» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 5 часов назад
Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко остался доволен игрой команды в матче чемпионата России с «Анжи» (4:0). По его словам, важную роль сыграли быстрые голы.
— Ребята молодцы, сыграли так, как мы планировали. Забили два быстрых гола. И потом полностью контролировали игру, — заявил в эфире «Матч Премьер» Фоменко. — Когда забиваешь, всегда легче действовать. Потом работаешь по счету.
У нас в команде много людей. Большая скамейка. Поэтому все будут играть. Есть Кубок России, чемпионат России, Лига Европы. Будем стараться распределять нагрузку между всеми.
Анжи — Краснодар
Спорт-Экспресс: последние новости
Семен Антонов: "В матче с Францией болгары показали, что их стоит уважать" Россиянки вышли в финал чемпионата Европы U-19 Властимил Петржела - о сборной Чехии: "Невозможно подобрать слова, чтобы описать катастрофу"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление о подопечной3
«Звезду» российского футбола избили на улице8
Загитова ответила Медведевой67
Россиянок оставили без медалей26
«Спартак» шокировал исходом матча с «Ахматом»5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение