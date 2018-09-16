Олег Фоменко: «После двух быстрых голов „Краснодар“ полностью контролировал игру»

Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко остался доволен игрой команды в матче чемпионата России с «Анжи» (4:0). По его словам, важную роль сыграли быстрые голы.

— Ребята молодцы, сыграли так, как мы планировали. Забили два быстрых гола. И потом полностью контролировали игру, — заявил в эфире «Матч Премьер» Фоменко. — Когда забиваешь, всегда легче действовать. Потом работаешь по счету.

У нас в команде много людей. Большая скамейка. Поэтому все будут играть. Есть Кубок России, чемпионат России, Лига Европы. Будем стараться распределять нагрузку между всеми.

Анжи — Краснодар