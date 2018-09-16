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Россиянки завоевали серебро ЧМ в групповых упражнениях с мячами и скакалками
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Россиянки завоевали серебро ЧМ в групповых упражнениях с мячами и скакалками 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Российские гимнастки заняли второе место в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками на чемпионате мира в Софии. Отечественная сборная набрала 22,200 балла. Первыми стали итальянки, третьими — украинки.
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