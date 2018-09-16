В Оренбурге ”Зенит” одержал шестую победу в семи стартовых турах чемпионата России и уверенно идет в лидерах. Дубль оформил Александр Ерохин: в начале первого тайма он прошил неуверенного Евгения Фролова.
А в конце — выловил красивый пас слета от Артема Дзюбы.
У Ерохина теперь три гола в чемпионате России. По системе гол плюс пас хавбек «Зенита» уступает только Федору Чалову (2+3 против 6+1). Кроме того, Ерохин отличился дебютным голом за сборную России в товарищеском матче с чехами.
Чемпионат мира вообще вдохновил всю сборную России на новый сезон. И это при том, что летом все отдыхали по минимуму.
Кроме того:
У Акинфеева — 5 сухих матчей (а подменивший Игоря в сборной Андрей Лунева спас для нас победу над Турцией);Антон Миранчук не провел на ЧМ ни минуты, но в эту пятницу забил первый гол за «Локомотив» в сезоне;Кутепов пока не играл в этом сезоне за «Спартак», Головин — за «Монако», Жирков — за «Зенит», а Габулов — ни за кого;Игнашевич устроился тренером в молодежную команду ЦСКА, которая в шести первых турах одержала четыре победы и дважды сыграла вничью.