Игроки сборной неудержимы и после ЧМ. Дзюба и Ерохин — просто звери

В Оренбурге ”Зенит” одержал шестую победу в семи стартовых турах чемпионата России и уверенно идет в лидерах. Дубль оформил Александр Ерохин : в начале первого тайма он прошил неуверенного Евгения Фролова

А в конце — выловил красивый пас слета от Артема Дзюбы.

У Ерохина теперь три гола в чемпионате России. По системе гол плюс пас хавбек «Зенита» уступает только Федору Чалову (2+3 против 6+1). Кроме того, Ерохин отличился дебютным голом за сборную России в товарищеском матче с чехами.

Чемпионат мира вообще вдохновил всю сборную России на новый сезон. И это при том, что летом все отдыхали по минимуму.

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