Сборная России победила болгар в матче отбора на Кубок мира 

Сборная России по баскетболу одержала победу над командой из Болгарии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2019, передает "Советский спорт".
В подмосковных Химках россияне в упорной борьбе сломили сопротивление болгарской сборной — 77:73.
Самым результативным в составе сборной России стал нападающий «Химок» Алексей Швед, набравший 22 очка.
После этой победы сборная России с 12 очками в активе поднялась на третье место в турнирной таблице.
Следующий матч отбора состоится 30 ноября, соперником нашей команды станет сборная Финляндии.
Ранее сборная России уступила в отборочном матче уступила чехам.
Чемпионат мира 2019. Отборочный турнир. 2-й этап. Россия — Болгария — 84:67 (14:10, 30:20, 19:11, 21:26)