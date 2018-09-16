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«Енисей-СТМ» разгромил «Кубань» в первом полуфинале чемпионата России по регби
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«Енисей-СТМ» разгромил «Кубань» в первом полуфинале чемпионата России по регби 

SPORT24.ru 3 часа назад
В Краснодаре завершился первый полуфинальный матч чемпионата России по регби. «Кубань» принимала «Енисей-СТМ» и крупно уступила (7:38).
В первом тайме у хозяев было мало шансов на результативные действия. «Енисей» владел инициативой и выиграл первый тайм со счетом — 19:7. После перерыва на поле было много борьбы, но хозяева не смогли уйти от поражения.
Ответный матч «Енисей-СТМ» — «Кубань» состоится 21 сентября. В другом полуфинале «Красный Яр» обыграл «ВВА-Подмосковье» (21:7).
Чемпионат Рооссии по регби-2018. Полуфинал. 1-я игра
«Кубань» — «Енисей-СТМ» 7:38 (7:19).
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