«Енисей-СТМ» разгромил «Кубань» в первом полуфинале чемпионата России по регби

В Краснодаре завершился первый полуфинальный матч чемпионата России по регби. «Кубань» принимала «Енисей-СТМ» и крупно уступила (7:38).

В первом тайме у хозяев было мало шансов на результативные действия. «Енисей» владел инициативой и выиграл первый тайм со счетом — 19:7. После перерыва на поле было много борьбы, но хозяева не смогли уйти от поражения.

Ответный матч «Енисей-СТМ» — «Кубань» состоится 21 сентября. В другом полуфинале «Красный Яр» обыграл «ВВА-Подмосковье» (21:7).

Чемпионат Рооссии по регби-2018. Полуфинал. 1-я игра

«Кубань» — «Енисей-СТМ» 7:38 (7:19).