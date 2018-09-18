Сборная Хорватии поднялась на 2-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса, Россия — 23-я

Опубликован новый рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Сборная Хорватии поднялась на вторую строчку, команда Сербии — на восьмую. Первую десятку замкнули итальянцы. Сборная России сохранила за собой 23-ю позицию. Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных 1 (1). Франция — 34637,50. 2 (4). Хорватия — 20132,50. 3 (2). Аргентина — 18185. 4 (3). Бельгия — 14941,25. 5 (5). Великобритания — 14416,25. 6 (6). США — 9849,38. 7 (7). Испания — 9149,38. 8 (10). Сербия — 7000. 9 (8). Австралия — 6712,50. 10 (11). Италия — 5826,25. … 23 (23). Россия — 1633,75.