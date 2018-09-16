Гандболистки «Звезды» вышли во 2-й отборочный раунд Кубка ЕГФ

Гандболистки звенигородской «Звезды» вышли во второй квалификационный раунд Кубка ЕГФ. Во втором матче первого квалификационного раунда «Звезда» на выезде одолела швейцарский «Цуг» со счётом 28:23. Самым результативным игроком матча стала Ирина Никитина , забившая 8 мячей. По 4 гола записала на свой счёт Анастасия Листопад и Наталья Никитина . Трижды отличилась Анастасия Илларионова.

В первом матче «Звезда» на своей площадке добилась над «Цугом» победы со счётом 30:24.

По сумме двух встреч «Звезда» обыграла «Цуг» со счётом 58:47 и вышла во второй квалификационный раунд Кубка ЕГФ.

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«Цуг» (Швейцария) — «Звезда» (Россия) — 23:28 (14:13).

Первый матч — 24:30.