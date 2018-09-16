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Гандболистки «Звезды» вышли во 2-й отборочный раунд Кубка ЕГФ
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Гандболистки «Звезды» вышли во 2-й отборочный раунд Кубка ЕГФ 

Чемпионат.com 3 часа назад
Гандболистки звенигородской «Звезды» вышли во второй квалификационный раунд Кубка ЕГФ. Во втором матче первого квалификационного раунда «Звезда» на выезде одолела швейцарский «Цуг» со счётом 28:23. Самым результативным игроком матча стала Ирина Никитина, забившая 8 мячей. По 4 гола записала на свой счёт Анастасия Листопад и Наталья Никитина. Трижды отличилась Анастасия Илларионова.
В первом матче «Звезда» на своей площадке добилась над «Цугом» победы со счётом 30:24.
По сумме двух встреч «Звезда» обыграла «Цуг» со счётом 58:47 и вышла во второй квалификационный раунд Кубка ЕГФ.
Гандбол. Женщины. Кубок ЕГФ. Первый квалификационный раунд. Второй матч
«Цуг» (Швейцария) — «Звезда» (Россия) — 23:28 (14:13).
Первый матч — 24:30.
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