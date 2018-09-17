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Министр спорта Колобков прокомментировал игру сборной России по футболу
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Министр спорта Колобков прокомментировал игру сборной России по футболу 

Газета.Ru + ещё 4 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о том, что нужно национальной команде по футболу, чтобы играть на уровне лучших сборных мира, передает газета «Известия».
"Безусловно, команда радует своей игрой. Но нам надо продолжать совершенствоваться. В мире есть много команд, которые выше нас по классу. Мы же хотим максимума, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции…
Мы можем добраться до уровня этих команд, если у нас будут постоянно появляться новые игроки, способные усилить сборную, создающие здоровую конкуренцию ребятам, которые уже давно выступают за команду.
После чемпионата мира — 2018 мы наблюдаем приток молодых ребят в футбольных секции по всей стране. В программе использования наследия ЧМ есть и планы по организации более качественной работы с молодыми кадрами", — заявил Колобков.
Ранее министр спорта России объяснил переход велогонщицы в сборную Узбекистана.
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