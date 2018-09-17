Колобков: «Сборная России может добраться до уровня Бразилии, Германии, Франции» 

Министр спорта России Павел Колобков выразил мнение, что футболистам национальной команды нужно продолжать развиваться и совершенствоваться.
«Безусловно, команда радует своей игрой. Но нам надо продолжать совершенствоваться. В мире есть много команд, которые выше нас по классу. Мы же хотим максимума, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции… Мы можем добраться до уровня этих команд, если у нас будут постоянно появляться новые игроки, способные усилить сборную, создающие здоровую конкуренцию ребятам, которые уже давно выступают за команду. После ЧМ-2018 мы наблюдаем приток молодых ребят в футбольных секции по всей стране. В программе использования наследия ЧМ есть и планы по организации более качественной работы с молодыми кадрами», — цитируют Колобкова «Известия».
На чемпионате мира-2018 сборная России заняла второе место в группе А, набрав 6 очков в трех матчах. В 1/8 финала россияне в серии пенальти обыграли Испанию (1:1, по пен. — 4:3). В четвертьфинале команда Станислава Черчесова также в серии пенальти уступила Хорватии (2:2, по пен. — 3:4).