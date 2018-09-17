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Баскетболист Карасев о матче с Болгарией: мы играли плохо
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Баскетболист Карасев о матче с Болгарией: мы играли плохо 

Газета.Ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Баскетболист сборной России Сергей Карасев прокомментировал победу над Болгарией в рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира — 2019, передает газета «Известия».
"Играли плохо, но самое главное, что выиграли. Эта победа пригодится нам. Будем менять что-то в нашей игре в следующем «окне». С чехами играли гораздо лучше, выкладывались, но там не повезло, и мы уступили. Здесь играли плохо и выиграли", — заявил Карасев.
Ранее лидер сборной Болгарии назвал решающий момент игры с Россией.
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