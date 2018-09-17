Баскетболист Карасев о матче с Болгарией: мы играли плохо

Баскетболист сборной России Сергей Карасев прокомментировал победу над Болгарией в рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира — 2019, передает газета «Известия»

"Играли плохо, но самое главное, что выиграли. Эта победа пригодится нам. Будем менять что-то в нашей игре в следующем «окне». С чехами играли гораздо лучше, выкладывались, но там не повезло, и мы уступили. Здесь играли плохо и выиграли", — заявил Карасев.

Ранее лидер сборной Болгарии назвал решающий момент игры с Россией.