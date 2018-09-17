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Карасев: «С Чехией играли гораздо лучше, чем с Болгарией, но там не повезло»
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Карасев: «С Чехией играли гораздо лучше, чем с Болгарией, но там не повезло» 

SPORT24.ru 59 минут назад
Форвард сборной России Сергей Карасев поделился эмоциями от победы над командой Болгарии (77:73) в отборе ЧМ-2019. Игрок «Зенита» записал на свой счет 13 очков, 3 подбора и 2 передачи. 13 сентября россияне проиграли команде Чехии со счетом 78:80.
«Играли плохо, но самое главное, что выиграли. Эта победа пригодится нам. Будем менять что-то в нашей игре в следующем «окне». С чехами играли гораздо лучше, выкладывались, но там не повезло, и мы уступили. Здесь играли плохо и выиграли.
Выход на ЧМ будет зависеть от нас. К следующим играм все ребята подойдут в игровой форме, сезон уже начнется. Все соперники нам по зубам, вполне можем выиграть оставшиеся игры и без нервов отобраться на мировое первенство», — цитируют Карасева.
Следующие матчи сборная России проведет 30 ноября против команды Финляндии на выезде и 3 декабря против Чехии дома.
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